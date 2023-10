Is dit de oplossing? "Er is maar één manier om Doku af te stoppen"

Jérémy Doku ruilde deze zomer Rennes in voor Manchester City. Thibaut De Smet is alvast blij dat de Rode Duivel weg is uit Ligue 1.

Will Still zette met Stade Reims vorig seizoen een prachtige reeks neer, maar Rennes en dan vooral Jérémy Doku knalde hen met 3-0 de vernieling in.

Na 19 minuten had Doku al twee keer gescoord in die match. De Smet mocht tijdens de rust in de kleedkamer blijven. “We schakelden over naar een systeem met vijf verdedigers omdat we in moeilijkheden gebracht werden. De trainer zei toen wel dat het niets persoonlijk tegen mij was”, kan er bij Het Nieuwsblad nog een lachje van af.

Doku lijkt dan ook van man tot man niet af te stoppen. “Ik zou zeggen dat het bijna onmogelijk is om hem af te stoppen. Hij is één van de beste spelers tegen wie ik ooit speelde.”

Al ziet De Smet toch een mogelijke oplossing. “Het enige wat kan helpen, is er met twee man op verdedigen. Een middenvelder laten uitzakken om de binnenkant af te dekken en de back die dan alleen de buitenkant voor zijn rekening neemt.”