📷 'Lionel Messi heeft knoop doorgehakt om winterseizoen te overbruggen'

Lionel Messi werd door de Spaanse krant AS gelinkt aan een overwintering bij FC Barcelona of een ploeg uit Saoedi-Arabië. Dat zou de Argentijn doen omdat zijn seizoen bij Inter Miami in de MLS er al op zit, omdat de ploeg geen ticket voor de play-offs haalde.

De tijdelijke terugkeer naar Barcelona leek de meest voor de hand liggende, maar volgens transferjournalist Fabrizio Romano komt daar niks van in huis.

De 36-jarige aanvaller richt zijn pijlen volledig op het nationale elftal, zal vijf weken verlof nemen en wil ook enkele lucratieve oefenwedstrijden met Miami spelen.

De planning ligt volgens Romano dan ook al heel goed vast, zo kan je in zijn Twitterbericht dat hieronder staat lezen.

🚨🇦🇷 Messi, not considering any loan move despite links with Barcelona and Saudi clubs. Full focus on Inter Miami and Argentina.



📆 Leo’s schedule already fixed for the upcoming months.



