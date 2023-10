Ondanks de malaise: Club Brugge pleziert de supporters

Echt genieten is het dezer dagen niet bij Club Brugge. Winnen lukt niet meer in de competitie en dus is het achtervolgen.

Sommige supporters van Club Brugge morden de voorbije weken meermaals. Zeker over de (centrale) defensie is er heel wat kritiek. Maar bij velen is het geloof er nog. Woensdag hielden ze bij blauw-zwart dan ook eens een open training. En daarheen vonden toch nog flink wat fans de weg. 1000 supporters Ondanks het feit dat een tiental spelers er door interlandverplichtingen niet bij waren, wilden meer dan 1000 supporters alsnog hun fanions eens van wat dichterbij aan het werk zien. En op de foto gaan met de spelers. De open training werd voor de gelegenheid georganiseerd naast het Jan Breydelstadion. Meestal wordt getraind in het Belfius Basecamp in Heist. 🇯🇵✍️ pic.twitter.com/RJfJNrx9tr — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 11, 2023