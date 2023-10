Romelu Lukaku, de man die nooit een blad voor de mond houdt: "Binnen enkele jaren is de Saoedische league een topcompetitie, maar..."

We hebben het al een paar keer geschreven: was elke persconferentie bij de Rode Duivels er maar één zoals met Romelu Lukaku. Al heel zijn leven lang doet hij het met een natuurlijke flair en zijn antwoorden zijn geen clichés. Als hij praat, komen er zinnige dingen uit.

Lukaku is boos op een aantal mensen, maar gisteren in het auditorium van de KBVB, had je niet het gevoel dat het op de Belgische pers was. Wel op waarnemeres, analisten en buitenstaanders die deze zomer allemaal dachten hun mening te moeten verkondigen. Of nieuws te lekken over zijn transferperikelen.

Eens je in het zwarte boekje bij Lukaku staat, kom je daar ook niet meer uit. Binnen afzienbare tijd zal hij dat boekje opendoen en dan mag u zeker zijn dat er forse praat bij zal komen kijken. "Er waren momenten dat ik wou ontploffen, maar binnenkort zal ik praten en dan zullen jullie verschieten", zei hij hoofdknikkend. "Jullie kennen mij."

Intussen wou hij geen onderwerp uit de weg gaan. Ook niet de interesse van Al Hilal, die hem lieten overvliegen naar Saoedi-Arabië en hem een monstercontract wilden aanbieden. Hij ging er niet op in, maar was wel gecharmeerd door de interesse. "Waarom? Omdat de Saoedische league binnen enkele jaren een topcompetitie zal zijn."

Saoedi-Arabië? Speciaal dat ze aan me dachten en begrijp de spelers die er naartoe gaan

Maar nu is ze dat nog niet en Lukaku wil zich nog wekelijks laten zien op het hoogste niveau. "Ik vond het speciaal dat ze aan me dachten. Ik had in de gesprekken wel een gevoel van... Laat het me anders formuleren: ik begrijp de spelers die daar naartoe gaan wel, maar ik heb mijn keuze gemaakt."

Dat werd AS Roma, waar ene José Mourinho hem weer laat floreren. "Ik moet Radja Nainggolan bedanken voor alle info die hij me gaf over de club, de supporters, de stad... Ik heb met Mourinho veel gesprekken gehad. De club regelde alles. Binnen een week had ik een huis gevonden. Ik moest me niet bezighouden op wat de buitenwereld zei. Ik heb me gefocust op wat ik het best kan en dat is voetballen. Ik kan gewoon mijn ding doen."

Hazard, een supermens buiten het veld

Net zoals Eden Hazard altijd zijn ding deed. "Op het veld heb ik zelden een speler gezien met meer puur talent dan hij. Ze zeiden dat hij niet trainde. Maar als hij wou, toonde hij dat hij de baas was. Maar het is vooral buiten het veld dat het een supermens was."