Doku reageert op uitspraak dat hij de opvolger van Eden Hazard gaat worden

Jérémy Doku had de grote lach op zijn gezicht staan. De winger is blij na zijn transfer naar Manchester City en ook met hoe het daar allemaal verloopt. Bij de Rode Duivels moet hij uitgroeien tot het gezicht en de smaakmaker van de nieuwe generatie.

Zelfs zijn oudere ploegmaats kijken naar hem op. Doku is een wereldster en onmogelijk af te stoppen, zoals Arthur Theate eerder al zei. "Als hij dat zegt... Ik ben sterk in de 1-tegen-1, dat weet ik. Ik ben klein, heb een goeie dribbel, ... Dus als ik de juiste move doe op het juiste moment, raak ik vaak mijn verdediger wel voorbij", druipt het zelfvertrouwen ervan af.

"Al hangt het er ook vanaf of hij me goed bestudeerd heeft. En soms mis ik ook weleens een dribbel, zoals iedereen. Dat is frustrerend."

Ik voel meer druk nu ik voor één van de grootste clubs ter wereld speel

Zijn nieuwe status voelt hij wel. "Ik doe het nu niet plots rustiger aan bij de Rode Duivels. Ik wil mij nog altijd bewijzen. Aan mijn medespelers, aan de buitenwereld en aan mezelf. Ik voel ook wel wat meer druk want ik speel nu bij een van de beste clubs ter wereld, maar dat wist ik. Ik heb daar bewust voor gekozen en ik aanvaard die druk ook."

België is op zoek naar een co-ster naast Kevin De Bruyne nu Eden Hazard gestopt is. "Of ik voel dat ik de nieuwe chouchou ben? De nieuwe Eden Hazard? De plaats van Eden innemen, is heel moeilijk. Als jij zegt dat ik de chouchou ben... Ik voel wel veel liefde na mijn transfer en door mijn goeie prestaties. Maar ik wil me nog altijd gewoon tonen."