Gilles De Bilde orakelt: "Daarom zijn we favoriet tegen Oostenrijk"

Oostenrijk en België spelen tegen elkaar om groepswinst in de poule en een snel ticket voor het EK in Duitsland volgend jaar. Gilles De Bilde wikt en weegt in aanloop naar het duel.

Gilles De Bilde is als analist aanwezig in Wenen. Voor hem zijn de Rode Duivels wel degelijk favoriet in en tegen Oostenrijk. "Dat vind ik wel", klinkt het bij VTM.

"Ook al hadden de Duivels het moeilijk in de eerste helft in eigen huis tegen Oostenrijk en ook al konden we daar het verschil niet maken. Maar nu kunnen we ons plaatsen voor het EK."

Kleppers er niet bij

"Dat moet een extra stimulans zijn. Met Gregoritsch en Arnautovic zijn er twee spitsen niet bij, ook Alaba is er niet bij. Dat zijn toch een paar echte kleppers."

Rest nog de vraag hoe Tedesco zal spelen? Als het van De Bilde afhangt, dan zal dat zijn met Carrasco in een centrale rol.