Heel opvallende oplossing voor defensieve problemen bij Duivels: "Hij zou ons echt nog diensten kunnen bewijzen"

Domenico Tedesco is "tevreden over de verdediging, maar het kan altijd beter". De spoeling achterin is niet zo dik meer en er werden foutjes gemaakt de voorbije interlands. Filip Joos dacht aan een oplossing die momenteel niet meer beschikbaar is.

Tedesco zag deze week Ameen Al-Dakhil uitvallen en riep Zinho Vanheusden op. De verwachting is dat er achterin een koppel Jan Vertonghen-Wout Faes zal blijven staan. De verdediger van Leicester City kreeg echter al de nodige kritiek en speelt ook bij zijn club niet alles. Joos had een oplossing voor handen. "Ik vind het nu bijvoorbeeld jammer dat Axel Witsel gestopt is bij de nationale ploeg", zegt Joos bij de Sporza-podcast 90Minutes. "Nu speelt hij bij Atletico Madrid centraal achterin in een driemansdefensie." Witsel kondigde echter al zijn afscheid van de Rode Duivels aan. "Op het middenveld gaat het niet meer, maar achterin doet hij het nu goed. Als hij dat bij Atletico goed blijft doen, dan zou hij ons echt nog diensten kunnen bewijzen, net als Toby Alderweireld."





