Peter Vandenbempt heeft een duidelijke voorkeur wie het middenveld moet bemannen bij de Rode Duivels

De kwalificatie is op zak en Peter Vandenbempt kijkt vooruit naar de wedstrijd tegen Zweden. Als het aan hem ligt dan mag er wel wat geschoven worden.

Bij Sporza blikt Peter Vandenbempt al vooruit naar de wedstrijd tegen Zweden van komende maandag. De kwalificatie is op zak dus doet Vandenbempt een oproep naar bondscoach Domenico Tedesco om te experimenteren.

Wie vervangt Amadou Onana?

"Ik ben wel benieuwd of de vervanger van de geschorste Onana Youri Tielemans zal zijn. Tielemans was de eerste die door Tedesco werd ingebracht tegen Oostenrijk", is Vandenbempt nieuwsgierig. Al waren er twee andere heel gretig en liet mooie zaken zien.

Antwerp moest de meubelen redden

"Terwijl de bondscoach op een moment dat het echt spannend werd en België onder grote druk stond, het dan toch aandurfde om die 2 onervaren jongens van Antwerp in de strijd te gooien: Keita Mandela en Arthur Vermeeren", viel het Vandenbempt op.

De loftrompet voor Arthur Vermeeren en Mandela Keita

"En ik moet zeggen, op die paar minuten dat ze op het veld stonden, gaven ze blijk van grote maturiteit. Keita en Vermeeren wisten precies wat ze moesten doen: rennen als een gek en alle gaten dichtlopen, overal in de duels gaan, tackelen en schoten afblokken. Dat deden ze eigenlijk perfect", haalde hij de loftrompet boven. "Ik zou graag in de plaats van Onana één van die twee op het veld zien staan naast Mangala, als dat tenminste de bedoeling is van de bondscoach."