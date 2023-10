Tedesco komt met heel leuk nieuws voor Antwerp-fans

De Rode Duivels plaatsten zich vrijdagavond voor het Europees Kampioenschap van 2024. Er werd nipt gewonnen van Oostenrijk met 2-3.

Bij Antwerp waren ze in hun nopjes na afloop. Mandela Keita en Arthur Vermeeren mochten namelijk allebei en samen invallen met nog tien minuten te spelen. Ze deden het niet slecht, al kan er over 10 minuten natuurlijk niet echt beoordeeld worden.

Domenico Tedesco kwam na afloop ook met leuk nieuws voor de Antwerp-fans. Hij gaf een leuke hint dat er nog andere jonge talenten zijn opgevallen, nadat hij de Great Old complimenteerde.

"Ze werken goed bij Antwerp. Ik denk aan andere jonge spelers om te selecteren, maar ik wil niet eindigen met een kern van 30 jongens", vertelde Tedesco bij RTBF.

Antwerp FC is erg trots op zijn jongens en deelde al een aantal foto's op sociale media. Nu Onana rood kreeg is het afwachten wie zijn plaats inneemt tegen Zweden. Zowel Keita als Vermeeren maken kans op de plaats in het middenveld, tenzij Tedesco voor bijvoorbeeld Tielemans zou kiezen.