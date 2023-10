Dit hadden we niet verwacht: Georges Leekens komt met opvallend beeld van Tedesco en de Rode Duivels

De Rode Duivels kwalificeerden zich voor het EK in Duitsland. Een mooie eerste pluim op de hoed van bondscoach Domenico Tedesco.

Het was verre van top tegen Oostenrijk, maar het resultaat was er wel. Een overwinning en de bijbehorende kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland ook al op zak.

Georges Leekens is alvast fan van de Duitse bondscoach. “Hij is jong, ambitieus en lijkt recht door zee. Hij zal fouten maken, zoals we allemaal doen in onze carrière. Als ze er komen, heeft het geen zin om ze te bekritiseren”, klinkt het in 7Dimanche.

Volgens Leekens moeten we juist trots zijn op de Rode Duivels en moeten de speler en de trainer aangemoedigd worden in wat ze doen.

“Het is niet nodig om dingen te overhaasten, de Rode Duivels hebben de tijd. De Rode Duivels hebben tijd, tijd om te groeien, tijd om zichzelf te leren kennen en vooral tijd om een jeugdig team te coachen dat alles in zich heeft om de wereld in Duitsland te verrassen. Met de juiste combinatie van talent en ervaring kunnen we ver komen. Misschien zelfs heel ver...”