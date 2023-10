Jan Vertonghen ziet het allemaal gebeuren bij de Rode Duivels en beoordeelt overgang naar de volgende generatie

Maandag spelen de Rode Duivels de volgende EK-kwalificatiematch. Tegenstander in het Koning Boudewijnstadion is Zweden.

Jan Vertonghen heeft de pers te woord gestaan, daags voor de wedstrijd tegen Zweden. Al is hij vooral blij dat de kwalificatie al binnen is na de zege tegen Oostenrijk. De verdediger van RSC Anderlecht kan naar zijn zesde groot toernooi.

“Ik ben erg trots. De allereerste keer was de vreugde iets explosiever, je merkt dat het niet meer gevierd wordt als de eerste keer, maar blijft bijzonder. Ik sta er wel stil bij, het blijft speciaal”, klinkt het.

Dat betekent echter niet dat de campagne er al op zit, maar wat de werkpunten zijn, op die vraag weet Vertonghen geen antwoord te geven.

“Dat moet je aan de coach vragen, we hebben al goede en mindere momenten gekend. Nu is het zaak om aan een paar dingen te werken, zowel aanvallend als verdedigend. Maar ons eerste doel was de kwalificatie, we hebben ook kans op groepswinst, nu kunnen we de matchen gebruiken richting het EK. Ik weet niet of de coach andere jongens of andere systemen wil proberen.”

De groepswinst is belangrijk, dan wordt je reekshoofd op het EK. Vertonghen wijst ook op de toekomst van de Rode Duivels. “De nieuwe generatie ontwikkelt zich geweldig. De overgang is perfect gegaan. Er zijn fantastische spelers gestopt, de jongens die erna erbij zijn gekomen, hebben die leegtes goed ingevuld. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar iedereen draait moeiteloos mee. Ik ben heel erg onder de indruk van de tieners en twintigers die er nu zijn. De toekomst oogt mooi.”