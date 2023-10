Analisten wijzen spelers aan na mindere eerste helft tegen Zweden: "Liet te wensen over"

Maandagavond kwam Zweden op bezoek voor een EK-kwalificatieduel. Na 45 spelen werd de wedstrijd gestaakt door een terreuraanslag in hartje Brussel, waardoor voetbal bijzaak werd. Op dat moment stond het 1-1. De analisten bij VTM zagen al wel een aantal mindere zaken op het veld.

De opstelling van Domenico Tedesco riep al snel vragen op bij fans en analisten. Zo kreeg Youri Tielemans de voorkeur op Arthur Vermeeren en Mandela Keita.

Jan Mulder vertelde eerder dat 'geen haar op zijn hoofd eraan dacht om hem op te stellen'. Nadien liet hij zich uit over de prestatie van Tielemans. "Zijn passing was strak en snel. Het probleem bij Youri is dat hij het daarna te snel laat varen en de match erop minder is."

Ook Wout Faes kreeg opnieuw het vertrouwen van Tedesco. Velen wilden graag eens iemand anders zien starten als bijvoorbeeld Zeno Debast of Zinho Vanheusden. Heleen Jaques zag dat het bij hem ook opnieuw niet geweldig liep. "Faes stapte soms niet goed uit, de communicatie liet te wensen over."