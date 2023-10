Belgische fans reageren allemaal hetzelfde na uren te moeten wachten in het stadion na België-Zweden

Na de tragische gebeurtenissen in Brussel moesten de supporters in het Koning Boudewijnstadion uit veiligheid uren wachten vooraleer ze konden vertrekken.

Na de aanslagen in Brussel werd de tweede helft van de wedstrijd van de Rode duivels niet hervat. Ook de supporters moesten uit veiligheid in het stadion blijven aangezien de dader nog niet gevat was.

Pas na uren wachten konden de fans het stadion verlaten. Al reageerden de Belgische fans hier zeer begripvol op: "De communicatie was duidelijk. Er was ook geen reden tot paniek, daar waren we in veiligheid", klinkt de reactie van een supporter bij VRT NWS.

"Er was een goede sfeer in het stadion. Mensen zwaaiden met de lichtjes van hun smartphone, ze zongen "Tous ensemble" en er waren waves. Het was geen verspilde avond, maar ik vond het toch wat eng", reageert een andere supporter.