Bij Italië waren de spelers "radeloos" na traumatische ervaring: "Iedereen verrast en ontsteld"

Bij de Squadra Azzurri werden ze verleden week ook opgeschrikt nadat twee spelers werden meegenomen voor ondervraging. Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo worden genoemd als verdachten in een grootschalig gokschandaal. Bondscoach Luciano Spalletti is nog steeds onder de indruk.

Spalletti meent dat het gedwongen vertrek van de twee een grote impact gehad heeft. "De spelers waren absoluut radeloos, want de spelers van het nationale team zijn heel hecht met elkaar", zei Spalletti op de persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Engeland.

"Het was een traumatische ervaring voor het team, want de autoriteiten waren bijna de kleedkamer binnengedrongen. Iedereen was verrast en ontsteld. We hadden vervolgens bijna de hele dag om afscheid van ze te nemen en ze een knuffel te geven voordat ze naar huis gingen."

Spalletti hoopt dat hun onschuld snel bewezen zal worden. "Gokken is een vorm van verleiding. Het is iets slechts, maar deze dingen gebeuren. We zullen met de spelers in gesprek gaan. We houden de situatie in de gaten en bieden ook hulp waar nodig. Hopelijk kunnen ze snel weer het veld op."