CEO KBVB geeft situatieschets over alles wat er achter de schermen gebeurde: "Deden wilde geruchten de ronde"

Het was alle hens aan dek bij de Belgische voetbalbond, die ineens in een crisissituatie was beland. Er moest een plan worden gemaakt in samenwerking met de veiligheidsdiensten. Om 23u45 mochten dan de eerste fans het stadion verlaten.

CEO Manu Leroy doet het relaas: "Tien minuten voor de aftrap begonnen de berichten binnen te stromen over de verschrikkelijke gebeurtenissen in het centrum van Brussel. Onze veiligheidsmensen hebben dan meteen contact gehad met de politie. De vraag was dan of we de match moesten beginnen of niet", aldus Leroy.

"We kwamen tot de conclusie dat de veiligste plaats voor onze fans en vooral de Zweedse supporters binnen ons stadion was. Tijdens de rust hebben de spelers dan wel het een en ander opgevangen en de Zweedse kapitein heeft meteen laten weten aan onze kapitein dat ze niet meer wilden spelen."

Rode Duivels meteen naar huis

De match zal ook morgen niet verder afgewerkt worden, want de Zweden zijn meteen naar de luchthaven vertrokken. De fans moesten wel langer wachten. "We hebben overleg gehad tot op het allerhoogste niveau met het nationaal crisiscentrum", legt Leroy uit.

"We moesten wachten op het officiële groen licht voor we het stadion konden laten leeglopen. De Zweedse fans moesten als laatste vertrekken omdat zijn onder politie-escorte begeleid werden naar hun hotels."

Op verschillende nieuwssites waren er geruchten over gevonden wapens, schoten in de buurt van het stadion en meerdere verdachten. "Er kwamen inderdaad wilde geruchten naar boven. Het was belangrijk om meteen te weten wat waar en niet waar was. Gelukkig heeft de politie het kunnen checken en gelukkig was er niets van aan."

De Rode Duivels zijn intussen ook naar Tubeke, naar huis of naar de luchthaven vertrokken.