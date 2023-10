De schrijnende getuigenissen van Zweedse fans: "Ik walg ervan"

België zou maandagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden afwerken. Dit gebeurde echter nooit. De wedstrijd werd na de eerste helft gestaakt omwille van een terreuraanslag op Zweedse supporters in hartje Brussel. De Zweedse fans laten zich uit over de situatie.

De Zweedse fans waren onder de indruk van het hele gebeuren, wat niet meer dan logisch is. "Mijn vrienden en familie begonnen met te sturen of ik nog leefde. We werden naar een warmere plaats gebracht, want het was erg koud in het stadion", begon een Zweedse supporter bij Sporza.

De Zweedse fans mochten geen kleuren meer van hun land dragen volgens een fan. "Pas op het einde werd ons verteld dat we het stadion mochten verlaten met de bussen die de politie inlegde of op eigen houtje met de taxi. We kregen de keuze, maar als je alleen wilde gaan, mocht je geen Zweedse kleurenpalet dragen. Geen geel-blauw, daarom draag ik niets."

"Het is vreselijk wat er gebeurde. Ik walg ervan", gaat de supporter verder.

"Het is een enge, enge wereld. We vliegen morgenvroeg naar Zweden, als de vliegtuigen opstijgen. Eerst gaan we zelf op eigen houtje naar het hotel", vertelde een andere Zweedse fan.