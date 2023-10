Deze man zal nog een maandje moeten wachten op zijn ereronde in het Koning Boudewijnstadion

Tijdens de rust van België-Zweden waren de reservespelers van België aan het opwarmen, maar er was geen enkele Zweed te bekennen. Toen drong al door dat de match niet zou uitgespeeld worden. Ook voor Kevin Mirallas betekende dat een verandering van de plannen.

Net als alle andere afgezwaaide Rode Duivels van de Gouden Generatie zou Mirallas een eerbetoon krijgen tijdens de rust. De 60-voudige Rode Duivel kreeg van de security echter al snel te horen dat er van een viering geen sprake zou zijn. Iets wat hij uiteraard ook begreep.

“Mijn kinderen, vrouw, vrienden en familieleden waren ook aanwezig”, zegt Mirallas aan HLN. “We moesten binnenblijven. We probeerden het onderwerp te vermijden voor de kinderen. We zeiden hen gewoon dat er ‘een probleem’ was."

De aanvaller kon het allemaal niet begrijpen. "Als fans naar het buitenland gaan om jouw ploeg aan het werk te zien en niet meer terugkeren… Verschrikkelijk. Ik vind het logisch dat de wedstrijd niet is verdergezet. Er zijn belangrijkere zaken in het leven."