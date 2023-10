Goudhaantje van KAA Gent wordt nu al vergeleken met Hazard en Doku: "Hij is onhoudbaar"

Na tien wedstrijden staat KAA Gent knap derde in de stand met 20 punten. Dat heeft het mede te danken aan de slechts 18-jarige Malick Fofana.

Malick Fofana is geboren in 2005 als zoon van een Guinese vader en Filipijnse moeder. In 2014 komt de talentvolle Belg bij de jeugdopleiding van KAA Gent terecht waarna hij vorig seizoen voor de eerste keer mocht aantreden bij de grote jongens.

Het regent de laatste tijd complimenten voor Fofana. Zo ook van Gill Swerts, coach van de Belgische beloften die een interview gaf bij Het Laatste Nieuws: "Hij pikt het niveau snel op. Ik ken Malick al een paar jaar. Ook in de jeugdreeksen was hij vaak de jongste op het veld. Daarom wéét hij hoe hij in duel moet gaan. Hij heeft de juiste ‘dueltechniek’ en een laag zwaartepunt."

De 18-jarige flankaanvaller wordt zelfs vergeleken met Hazard: “Ze zijn allebei klein en hebben een zwaartepunt dat laag bij de grond ligt, hè. Met die korte versnelling en wendbaarheid, zeker tegen vaak statische verdedigers, ben je niet bij te houden”, vertelt Swerts aan het in Het Belang van Limburg.

Volgens zijn vrienden wordt doet Fofana dan weer denken aan Jérémy Doku. “Mijn vrienden en ploegmaats vergelijken me met Jérémy Doku. Een speler waar ik naar opkijk. Zijn parcours is ongelooflijk. Net als zijn speelstijl - die versnelling, zijn één-tegen-één..."