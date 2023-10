Héél erg zwaar! Juventus-speler wordt voor zeven maanden geschorst

Fagioli, middenvelder bij Juventus, is één van de spelers die meewerkte nadat hij werd opgepakt. Hij krijgt nu een schorsing van zeven maanden omwille van wedden op illegale goksites. Die straf werd al goedgekeurd door de Turijnse aanklager.

Aangezien het in het geval van Fagioli gaat om een verminderde straf omdat hij zijn schuld toegaf, mogen de andere beschuldigden vrezen voor een nog langere strafmaat. Er wordt zelfs gesproken van straffen tot drie jaar, wat het einde van hun carrière zou betekenen.

Internationals Nicolò Zaniolo (24) en Sandro Tonali (23) worden verdacht van het gokken op wedstrijden van hun eigen ploeg toen ze nog in ItalIë speelden.

🚨🇮🇹 BREAKING: Juventus midfielder Nicoló Fagioli will be banned for 7 months, reports Sky Sport.



Decision approved by Turin Prosecutor's Office for betting on illegal platforms — to be announced soon. pic.twitter.com/D27VSYF0pS