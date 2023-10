De financiële rekening van Eden Hazard gemaakt: Moeten zijn kinderen ooit nog werken?

Eden Hazard zette een punt achter zijn carrière. Hij is de bestbetaalde Belgische voetballer aller tijden.

Meer dan honderd miljoen euro verdiende Eden Hazard in zijn zestienjarige carrière en dan rekenen we nog eens niet de premies, sponsorcontracten, portretrechten en andere inkomsten bij.

Op de lijst met ‘De Rijkste Belgen’ van Ludwig Verduyn staat Hazard op plek nummer 251, een clubje waarin je pas opgenomen wordt bij een fortuin van minimum 25 miljoen euro.

Dat Hazard zelf alles verdiend heeft betekent dat hij heel goed geboerd heeft aldus Verduyn, want normaal kom je daar vaak maar op als je rijk geboren bent of een familiebedrijf van twee tot drie generaties telt.

Het vermogen van Hazard wordt op 93 miljoen euro geschat, maar hij heeft ook nog een landhuis in Londen en een luxevilla in Madrid in zijn portefeuille.

“Als dat geld goed belegd wordt, gaan zijn kinderen en kleinkinderen niet meer moeten werken”, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe aan Gazet van Antwerpen. “Dat hij nog vastgoed in Londen heeft, is ook interessant. Da's Win for Life, want de prijzen daar blijven maar stijgen.”

Al is het uiteraard kijken hoe Hazard wil leven. “De vraag is een beetje hoeveel hij jaarlijks wil besteden aan leefgeld. In principe zou Hazard en zijn familie al puur op een rente van die 93 miljoen euro kunnen leven.”

Aan anderhalf procent zou die 93 miljoen euro ongeveer 1,4 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Daar kan je al heel wat mee doen...