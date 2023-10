Eden Hazard openhartig over voetbalpensioen: "Dat gaf de doorslag"

Eden Hazard voetbalt vandaag voor het laatst. Hij speelt een benefietmatch in het Franse Calais.

Het is lang geleden, maar vanavond trekt Eden Hazard nog eens zijn voetbalschoenen aan. Om 20 uur speelt hij in Calais Le Match de la Solidarité, een wedstrijd voor het goede doel. Voor de aftrap sprak hij nog eens de aanwezige pers toe over zijn voetbalpensioen. “Uiteraard ga ik het voetbal missen. Het is een groot deel van mijn leven geweest. Maar ik volg het nog op televisie en mijn kinderen spelen ook voetbal. Het is nog dichtbij”, klonk het.

“Ik sta nog steeds achter de beslissing die ik heb genomen. Union? Neen, daar is niets van aan. Er zijn veel geruchten geweest in de transferperiode. Dat hoort erbij. Het was cool om mijn naam aan sommige clubs gelinkt te zien. Ik heb nooit het geluk gehad voor een Belgische ploeg te spelen.”

Een moeilijke keuze was het alvast niet om te stoppen. “Ik heb er lange tijd over nagedacht. Het is simpel: ik heb andere dingen te doen naast het voetbal. Ik heb er met mensen over gepraat. Daarom heb ik die keuze gemaakt. Ik ben nog maar 32, ik heb nog veel tijd in het verschiet. Ik ga van het leven profiteren. Dicht bij het terrein? Dat zullen we nog zien. Maar ik ga fietsen, golfen, reizen. Dingen die ik nog niet heb kunnen doen door het voetbal. Zoals normale mensen doen.”

Stoppen met voetballen was geen bevlieging. “Ik dacht er al over na toen ik stopte bij de Rode Duivels. Ik kende een moeilijk seizoen bij Real. Ik zei altijd: 'vanaf ik geen plezier meer heb op het terrein, stop ik ermee’. Ik ga niet gewoon nog wat spelen voor het geld. Dit was de beste keuze. Ik had geen plezier meer op de trainingen. En ik speelde niet, wat het extra moeilijk maakte.”