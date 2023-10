📷 RSC Anderlecht lanceert nieuwe ploegfoto en zet één iemand mooi in de kijker

RSC Anderlecht haalde deze zomer heel wat transfers binnen. Er is nu eindelijk ook een nieuwe ploegfoto beschikbaar.

“Net als elk seizoen maakt paars-wit na het officieel sluiten van de transferperiode een geüpdatete versie van de ploegfoto. Vorig seizoen werd de officiële teamfoto nog gemaakt aan het Atomium in Brussel”, klinkt het. “Voor de team picture voor het seizoen 2023-2024 trok paars-wit naar de emblematische Abattoir-site in Anderlecht, een symbolische plek op een steenworp van het stadion, tussen het toeristische centrum van Brussel en Neerpede.”

“Met die keuze wil Sporting de band met zijn gemeente en haar inwoners in de verf zetten, en haar liefde uiten voor de hoofdstad. De vroegere slachthuissite, die een cultstatus in Brussel verwierf door de film Dikkenek, is vandaag een polyvalente stad in de stad, waar culturen samenkomen op de wekelijkse markt, waar culturele activiteiten georganiseerd worden, en waar kinderen met vaak moeilijke thuissituaties een plek vinden met opvang en activiteiten om te spelen en op te groeien.”

Vooral over de plaats van de nieuwe doelman Kasper Schmeichel, mooi in het midden van de foto met de twee andere doelmannen naast hem, wordt op sociale media gesproken.