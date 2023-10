Wat nu met het Belgisch profvoetbal na de terreurdaad? Pro League komt met duidelijke boodschap

De wedstrijd tussen België en Zweden werd na de rust gestaakt omwille van een terreuraanslag waarbij twee Zweedse supporters werden vermoord. Zal er nu ook iets veranderen in de binnenlandse competitie?

In heel België werd het dreigingsniveau verhoogd van twee naar drie. Dit wil over het algemeen zeggen dat er meer kans is op terreur dan voordien gezien over het hele land. Maar zal deze beslissing ook invloed hebben op de Pro League?

Volgens de Pro League zelf zou er zo goed als geen verschil te zien zijn. Dit kan van stad tot stad wel verschillen "Het zijn de burgemeesters en politiecommissarissen die beslissen over de politie-inzet. Daar hebben wij als Pro League uiteraard geen zeggenschap in."

"Maar wij denken dat we nu geen paniek moeten zaaien. We schatten dat de impact voor de voetbalfan miniem zal zijn. We staan klaar als de overheden bepaalde extra maatregelen zullen vragen, maar vandaag lijkt het daar niet op", vertelde Stijn Van Bever, woordvoerder van de Jupiler Pro League bij HLN.

"Mocht er komende dagen nog iets veranderen, kunnen we snel terugvallen op de procedures en protocollen die na de aanslag in Parijs in 2015 en de aanslagen in Brussel in 2016 ingevoerd zijn. Die kunnen we meteen weer gebruiken", stelt de Pro League verder gerust.