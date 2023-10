Youngster van RSC Anderlecht wil handdoek niet gooien na zware transferzomer

Anderlecht pakte in het slot van de zomermercato nog zwaar uit. Het versterkte zich met enkele grote namen.

Heel wat ervaring haalde RSC Anderlecht tijdens de laatste transferperiode binnen. Een complete stijlbreuk met wat er de vorige seizoenen gebeurde in het Lotto Park.

Met de komst van mannen als Kasper Schmeichel, Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Mats Rits en Ludwig Augustinsson waren de speelkansen voor jonge talenten plots een pak minder groot.

Wie dat aan den lijve ondervond is uiteraard ook Kristian Arnstad. De middenvelder speelde vorig seizoen vaak mee. Hij stond zelfs in beeld voor een transfer naar het Burnley van Vincent Kompany.

Maar zover kwam het niet. “Ik wil er niet veel meer over zeggen”, klinkt het bij de Noor aan TV2. “Ik focus me op Anderlecht, waar ik nu ben. Ik wil snel weer in het team komen. De concurrentie is gigantisch, maar ik probeer me ondertussen verder te ontwikkelen ook.”

Arnstad speelt mee bij de U21 van Noorwegen. Daar was hij dinsdag tegen Italië, verloren met 2-0, de aanvoerder.