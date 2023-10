Benzema woedend na beschuldiging Frans minister en wil actie ondernemen: "Via wet op manipulatie van berichtgeving"

Karim Benzema staat alweer in het oog van de storm. De Franse spits werd door Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, ervan beschuldigd nauw contact te hebben met de Moslimbroederschap. Zijn entourage reageerde ziedend.

Benzema sprak eerder zijn steun uit aan het Palestijnse volk via een bericht op X. “Al onze gebeden voor de inwoners van Gaza, die opnieuw het slachtoffer zijn van deze onrechtvaardige bombardementen, waarbij geen vrouwen of kinderen worden gespaard.”

Dat leverde hem heel wat kritiek op, niet in het minst van de gewezen Israëlische doelman Dudu Aouate, die hem in vijf talen verwenste. Benzema wil de beschuldiging van Darmanin echter niet blauwblauw laten.

Via zijn advocaat reageerde hij al en ze overwegen stappen. “We overwegen om een procedure in te leiden tegen deze minister”, klinkt het. “Bijvoorbeeld via toepassing van de wet van manipulatie op informatie. Een wet die onze regering zo dierbaar is... Of smaad of zelfs publieke belediging. Want de link met de Moslimbroederschap is onbestaande. Het is niet acceptabel dat mensen dit puur uit opportunisme zitten te verkondigen.”