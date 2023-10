Jeugdproduct Anderlecht geraakte niet weg: "Ik weet niet of de poort van de A-ploeg definitief gesloten is"

Er lopen nog wel een paar spelers onder de radar rond bij Anderlecht. Er is ook Antoine Colassin. De spits debuteerde onder Vincent Kompany in de A-ploeg, maar komt intussen helemaal niet meer in de plannen voor.

Colassin werd vorig seizoen uitgeleend aan Heerenveen, maar kwam deze zomer terug. Een plaats bij de A-ploeg was er echter niet voor hem. "Ik probeerde rustig te blijven en de juiste houding te behouden. Ik dacht dat mijn situatie op een gegeven moment zou veranderen. De coach van de U23 (Marink Reedijk) heeft me veel geholpen", vertelt hij in La Meuse.

Uiteindelijk sloot hij aan bij de beloften. Al hoopte hij nog op een transfer. "Mijn mentaliteit was om de U23 te helpen. Het was ook niet echt iets waar ik zin in had om op het allerlaatste moment te vertrekken, terwijl de competities elders al goed op gang waren gekomen."

Bij de Futures scoorde hij al twee keer in twee matchen. Hij moet er zich weer in de kijker spelen, maar de kans dat Brian Riemer hem opvist is klein. Een gesprek met de Deense trainer had hij nog niet. "Ik weet niet of de deuren definitief gesloten zijn bij het A-team, het doel is om te presteren met de U23."