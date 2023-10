Dreigingsniveau 3 heeft ook zijn gevolgen voor het Belgische voetbal

De terroristische aanslag van deze week in Brussel heeft de nodige gevolgen voor het voetbal. Dat komt door het dreigingsniveau 3.

Maandagavond pleegde een Tunesische terrorist een aanslag in Brussel. Hij doodde twee Zweedse supporters in Brussel, net voor de interland tussen de Rode Duivels en Zweden begon. Dat duel werd bij de rust gestaakt.

In ons land werd dreigingsniveau 3 ingesteld. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het voetbal, maar volgens Lorin Parys, CEO van de Pro League, zullen de supporters daar normaal niet overdreven veel van merken.

“We staan met de Pro League constant in contact met de nationale en lokale veiligheidsdienst”, zegt Parys in een reportage van VTM Nieuws. “Er zal meer politie zichtbaar aanwezig zijn in en rond de stadions, zeker bij risicomatchen.”

“En, bijvoorbeeld voor de thuismatch van RWDM zaterdagavond tegen Westerlo zal er met een grotere perimeter rond het stadion gewerkt worden. Maar voor de fans zal de impact miniem zijn. Bovendien hebben onze clubs en hun fans hier - spijtig genoeg - ook al ervaring mee na vorige terreurdreigingen.”