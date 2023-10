📷 OFFICIEEL OH Leuven deelt nieuw contract uit aan goalgetter

Jeugdproduct Yohan Mboko heeft zijn eerste profcontract bij OH Leuven getekend. Mboko verdedigt tot minstens 2026 de kleuren van de club.

De zeventienjarige Yohan Mboko speelt sinds 2020 bij de jeugd van OH Leuven. De aanvaller doorliep de jeugdreeksen vanaf de U16 en speelt momenteel bij de U23. In de voorbereiding van dit seizoen trainde Mboko ook al mee met de A-kern en liet hij zich opmerken met zes doelpunten in de eerste twee oefenwedstrijden. Mboko werd onlangs voor het eerst opgeroepen voor de Congolese U21.

Academy Manager Henk Mariman is opgetogen met het eerste profcontract voor Mboko. “Yohan is een aanvaller die zowel in het centrum als op de flank kan spelen. Hij is groot, snel en behendig in de zestienmeter en heeft een neus voor doelpunten. Dat bewees hij al in de voorbereiding van dit seizoen met de A-kern. Met dit contract krijgt hij de kans om de volgende stappen te zetten bij onze club.”

Ook Yohan Mboko is bijzonder gelukkig met zijn eerste contract bij OH Leuven. “Eerlijk? Het maakt me zelfs een beetje emotioneel. Het is een bekroning voor al het harde werk op het veld en daarbuiten. Het is nu aan mij om te bewijzen dat ik de capaciteiten heb om iets te betekenen voor deze mooie club. Ik besef dat ik hard moet blijven werken, maar hoop dit seizoen mijn debuut te maken bij de eerste ploeg.”