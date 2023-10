Riemer heeft duidelijk geen schrik van de omstandigheden in Sclessin: "Wil er elke week spelen"

Brian Riemer trekt met Anderlecht voor de eerste keer naar de Vurige Stede. Hij kent de sfeer in het stadion dus nog niet echt, maar heeft er duidelijk geen schrik van. "Dat is vergelijkbaar met Kopenhagen-Bröndby", zegt hij. We zullen zien...

Brian, eerst en vooral... iedereen fit?

"Bijna iedereen ja. Ashimeru hervat morgen met de beloften en zal 45 minuten spelen. Thomas Delaney is er nog niet bij. Hij herstelt nog van zijn schouderblessure en we hopen dat we hem volgende week kunnen recupereren. Maar mogelijk is dat ook nog te vroeg."

De wedstrijd van zondag, is dat een match tussen twee teams in vorm?

"Na hun catastrafole start heeft Standard zich goed herpakt. Ze wonnen een grote wedstrijd tegen Club Brugge. Dit is sowieso de grootste wedstrijd in België, de grootste clash ook. Ik ken het gevoel van in Kopenhagen, waar dezelfde rivaliteit met Bröndby heerst. Als je mij laat kiezen, speel ik elke week zo'n match in plaats van tegen een club waar het publiek stil is."

Je hebt heel wat internationale ervaring in je ploeg. Normaal moeten die jongens daar wel mee kunnen omgaan.

"Het is belangrijk ja, samen met de wedstrijdvoorbereiding. In de match heb je wel zulke jongens nodig, die de omstandigheden kennen en hun verstand gebruiken. Zorgen dat ze geen domme dingen doen en dat de anderen zich niet laten meeslepen."

Wat leerde je intussen van Standard?

"Het is een fysiek team met een grote, sterke spits. Rond hem loopt er heel wat snelheid. Het is ook een team dat niet echt de bal wil, maar ze spelen directer. We moeten daarmee voorzichtig zijn. Ik vind wel dat ze hun stijl gevonden hebben. Wij zijn klaar voor een strijd."

"Ik verwacht ook dat onze sleutelspelers opstaan. Dit zijn de matchen waarin ze moeten laten zien hoe goed ze zijn. Ik heb het dan over jongens als Thorgan, Dolberg en Rits. Die laatste heeft al bewezen dat hij zulke matchen kan domineren."

Dat brengt ons bij je keuze op het middenveld. Kies je voor een aanvallendere - Stroeykens - of meer verdedigende - Diawara - vervanger van Delaney?

"(lacht) Wel, daar ben ik nog niet uit. Ik kijk naar hoe ze presteren, maar ook hoe ze inspelen op de tegenstander hun sterktes. Ik moet ook rekening houden met consistentie... Dus ja, laat er mij nog een nachtje over slapen. Ik vind het sowieso al leuk dat ik die keuzes heb, dat had ik vorig seizoen niet."

Tenslotte... Sclessin kan kolken. Vorig seizoen werd de match er stopgezet.

"Dat zou nooit mogen gebeuren. Ik hoop op de steun van onze supporters om ons naar doelpunten te leiden, maar ook om ons door moeilijke momenten te helpen."