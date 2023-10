Roberto Martinez komt met lovende woorden voor ex-Rode Duivel: "Genie"

Roberto Martinez nam na het WK in Qatar afscheid van de Rode Duivels. Ondertussen is hij bondscoach van Portugal.

Het gaat Roberto Martinez bijzonder goed af bij zijn nieuwe ploeg. Portugal is al gekwalificeerd voor het EK in Duitsland, met een overduidelijke acht op acht.

Nadat Eden Hazard na het WK in Qatar zijn afscheid bij de Rode Duivels aankondigde was Martinez enorm lovend voor zijn speler en dat deed hij nu nog eens over nadat Hazard besliste om op voetbalpensioen te gaan.

“We moeten het niet zien als een triest afscheid”, vertelt hij aan Fichajes. “Hazard was een genie, een natuurlijke leider die bewonderd werd door zijn teamgenoten. Het was ongelooflijk hoeveel vreugde hij op iedereen kon overbrengen in momenten van enorme spanning.”

“Ik herinner me dat hij de beste speler was op het WK 2018 in Rusland. Het is jammer dat Real Madrid en La Liga niet van zijn beste momenten hebben kunnen genieten, maar een genie is hij in ieder geval”, klonk het.