Van Der Elst vol lof voor KRC Genk: "Op dat vlak zijn ze van het beste in België"

KRC Genk heeft niet de meest gelukkige seizoensstart gehad. Toch blijven ze de juiste spelers vinden voor hun type van spel.

Het voetbal dat Wouter Vrancken wil brengen past bijzonder goed bij KRC Genk. Een match made in heaven, mag je dat dan ook noemen. Maar achter KRC Genk zit ook een goed werkend scoutingsapparaat. Zij brengen heel wat goudhaantjes naar Limburg.

“Op dat vlak zijn ze van het beste in België”, klinkt het bij Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad. "Jong talent vinden is niet simpel, hè. Iedereen is daarnaar op zoek en wij zijn toch niet het grootste voetballand.”

“Het helpt wel dat ze bij Genk na al die jaren met veel voorbeelden kunnen komen. Den diejen is hier geweest en is nu hiernaartoe, den diejen is daarnaartoe… Dan kan je aantonen dat je een goeie stap bent.”

Ook Bonsu Baah is zo’n speler, al betaalden ze wel 5 miljoen euro voor hem en speelde hij eigenlijk maar twaalf keer mee bij Sarpsborg. Straffe kost van Genk.

“Da’s omdat ze goed georganiseerd zijn. Intussen hebben ze overal relaties opgebouwd natuurlijk, ook buiten Europa. Zoiets doe je niet door met drie man in een bureautje in Genk alleen maar matchen te bekijken en op Wyscout te zitten.”