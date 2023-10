Amadou Onana en Everton vechten maar verliezen Merseyside-derby van Liverpool

Met een man minder vochten de Toffees terug tot de 75e minuut een penalty van Mohamed Salah hen te veel werd. Liverpool wint de Merseyside-derby en klimt terug naar de top drie.

Met 17/24 in de eerste wedstrijden van het seizoen, moest Liverpool een antwoord geven in de Merseyside-derby als ze weer omhoog wilden klimmen op de ranglijst om de koplopers te naderen. Daarvoor moesten ze Everton verslaan, dat met Amadou Onana aan de start kwam.

Een derby is altijd heet, maar de Merseyside-derby is nog heter. Uiteindelijk was het Everton die de prijs moest betalen. Ashley Young kreeg voor de rust een tweede gele kaart en werd hij van het veld gestuurd.

Het werd moeilijker voor Everton maar ze moesten standhouden. Amadou Onana deed het werk op het middenveld, maar kon niet alles filteren.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd kreeg Liverpool een strafschop na hands, die werd omgezet door Mohamed Salah. The Reds stonden voor en zouden hun positie als uiteindelijke winnaar niet meer afstaan. Aan het einde van de wedstrijd scoorde de Egyptenaar zelfs nog een keer om de punten binnen te halen.

Liverpool heeft de achterstand op de koplopers verkleind en klimt naar een voorlopige tweede plaats, terwijl Everton in de problemen blijft en 16e in het klassement staat.