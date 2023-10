Het is nu of nooit voor Vincent Kompany en Burnley

Na acht wedstrijden heeft Burnley vier punten en staat het in de rode zone. De spelers van Vincent Kompany moeten reageren.

Aan het begin van het seizoen speelde Burnley tegen een groot aantal ploegen die strijden om de Europese plaatsen, waaronder Manchester City, United, Chelsea en Tottenham, maar ook Aston Villa en Newcastle.

Na de interlandbreak hebben de Clarets een 'makkelijker' wedstrijdprogramma en moeten ze punten pakken, terwijl de onlangs gepromoveerde ploeg slechts vier punten en zich in de rode zone bevindt.

"Elke wedstrijd is zwaar in de Premier League, maar iedereen weet dat als je tegen Manchester City of zo'n team speelt, je tegen iets speciaals aanloopt."

"We moeten leren van deze eerste reeks wedstrijden en ernaar kijken om hopelijk goed te zijn in de komende wedstrijden. We moeten punten pakken, maar dat moeten we ook tegen topploegen doen", vertelde Vincent Kompany op de persconferentie.

Zaterdag om 16u reist Burnley af naar Brentford en het kan zich geen misstap veroorloven. Een tweede overwinning van het seizoen kan de start zijn.