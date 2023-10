Analist heel hard voor enkele Antwerp-spelers: "Chapeau voor Van Bommel, maar misschien creëerde hij daarmee ook een probleem"

Verliezen tegen Charleroi, dat komt hard aan bij Antwerp. The Great Old heeft al heel het seizoen moeite om zijn wil op te leggen. En analist Patrick Goots meent te weten hoe dat komt.

De aanvallers worden volgens hem te weinig bevoorraad. “De kwaliteit van de aangevers is niet voor het eerst dit seizoen iets om over na te denken”, zegt Goots in GvA. “Muja, Balikwisha en Kerk brachten opnieuw te weinig om Charleroi pijn te doen.”

“Muja blijft Muja. Hij werkt hard, toont veel inzet en gaat op snelheid vlot zijn man voorbij. Maar dan… In de zone van de waarheid, loopt het te vaak mis. Ook gisteren nam hij niet de juiste beslissingen of misten zijn passes finesse.”

Voor Balikwisha wil ik het opnemen

Michel-Ange Balikwisha moest dan weer stoplap gaan spelen op verschillende posities. "Ook Balikwisha liet te weinig zien, al wil ik het voor hem opnemen. Hij werd heel de wedstrijd lang naar andere posities gestuurd, van de linksbuiten naar het centrum en weer naar links. Dan voetbal je niet comfortabel."

Voor één man is Goots wel een pak kritischer. "Kerk stond vijftig minuten tussen de lijnen, maar ik heb hem niet gezien. Chapeau dat Van Bommel hem weer naar de kant durfde te halen. Hij nam daarin de juiste beslissing, al creëerde hij daarmee misschien een klein probleem. Als invaller gewisseld worden, dat komt zwaar aan.”