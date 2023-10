Bommetje bij KAA Gent: geprezen lid van sportieve staf dient ontslag in omwille van gang van zaken binnen de club

Toch wel een bommetje bij KAA Gent. De veelgeprezen hoofdscout van de club, Samuel Cardenas, heeft zijn ontslag ingediend. De 28-jarige Duitser, opvolger van Tim Matthys, is niet blij met de gang van zaken bij de club.

Cardenas is sinds 2020 aan de slag bij Gent als datascout en werd er steeds belangrijker. Na het vertrek van Matthys werd hij benoemd tot hoofdscout. Maar de samenwerking met Hein Vanhaezebrouck en zijn staf verliep niet al te vlot. Volgens Het Nieuwsblad werd er meewarig gedaan over bepaalde transfers die Cardenas voorstelde.

Het liep nog meer fout toen Vanhaezebrouck de pluimen voor de transfer van Gift Orban op zijn hoed wou steken. Een speler die aangebracht was door Cardenas en die Vanhaezebrouck aanvankelijk te duur vond.

Bayat kwam terug

Maar het draaide helemaal in de soep toen Gent weer meer met Mogi Bayat begon te werken. Die bracht Noah Fadiga en Ismaël Kandouss aan en daar was Cardenas het niet mee eens. En er was ook de hallucinante persconferentie toen Omri Gandelman werd voorgesteld en Cardenas droogweg zei dat het een transfer van Vanhaezebrouck was.

Gandelman werd aangebracht door Dudu Dahan, nog zo'n oude bekende. Voor Cardenas allemaal tekenen dat "de oude tijden" weer waren. En Vanhaezebrouck goot nog wat extra olie op het vuur door te zeggen dat maar drie transfers er door de scouting kwamen. Het potje blijkt nu overgekookt...