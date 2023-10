Marc Degryse is scherp voor Ronny Deila na nieuwe nederlaag

Club Brugge heeft zaterdag verrassend met 1-0 verloren van KV Kortrijk. Club-coach Ronny Deila wordt zo nog meer in twijfel getrokken.

Ook Marc Degryse ziet dat Deila niet zijn mooiste dagen beleeft bij Club en is scherp voor hem. "Ronny Deila ligt onder vuur. Neen, hij brengt niet wat er van hem mag verwacht worden. Maar hem nu ontslaan, had niet de juiste keuze geweest. Ik snap dat het bestuur hem het vertrouwen geeft, al zal deze nederlaag wel slecht zijn gevallen. Er is werk aan de winkel bij Club, het moét beter. En snel", vertelde hij bij HLN.

Hoe sneller het probleem wordt opgelost bij blauw-zwart, hoe beter. "Dit mag geen drie à vier matchen meer duren. Ik vind dat Deila de dingen moet durven benoemen. Neem nu die tegengoal. Dat is gewoon slecht verdedigd. In het bijzonder van Spileers, die dekking moest geven. Maar daar wordt niets over gezegd."

Deila verdient nog tijd, maar niet veel meer bij blijvende slechte resultaten. "Aan Deila om voor progressie te zorgen. Want dat kan je hem verwijten: Club speelt niet beter dan begin dit seizoen. Waar is de vooruitgang? Ik ben er zeker van dat hij daar binnenskamers op aangesproken zal worden. Hij verdient nog krediet. Maar er moeten zo snel mogelijk resultaten geboekt worden om de onrust te doen liggen."