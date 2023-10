Peter Vandenbempt neemt arbitrage tijdens Clasico zwaar onder vuur: "Blunder van de VAR"

Standard zorgde tijdens de Clasico op zondag voor een totale ommekeer. De Rouches bogen een 0-2 achterstand op tien minuten om in een 3-2 overwinning. Toch verliep niet alles zoals het had gemoeten volgens Peter Vandenbempt.

Zo vindt Vandenbempt dat Anderlecht toch niet 100% fair heeft verloren. "Anderlecht mag zich echt wel benadeeld voelen door de wedstrijdleiding. Die afgekeurde 0-3 voor zogezegd handspel en dan het wel goedkeuren van de 1-2 van Alzate, dat leek mij niet correct en vooral niet consequent", begon hij maandagochtend bij Radio 1.

"Dan hebben we ook nog die penaltyfout op Dolberg in de tweede helft. Wat mij betreft was dat een blunder van de VAR", gaat Vandenbempt verder. Toch ligt het helemaal niet alleen bij de keuzes van de arbitrage volgens hem.

"De attitude waarmee Anderlecht uit de kleedkamer kwam, overtuigd dat niets hen nog kon gebeuren, daar betaalden ze in Luik een prijs voor. Er lag een gouden zaak in het klassement voor het grijpen", aldus Vandenbempt.