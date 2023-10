SK Beveren reageert en doet een belofte aan zijn fans

Het waren al moeilijke weken bij SK Beveren op sportief vlak. Nu doet het bestuur een belofte aan de fans.

SK Beveren kon dit weekend nog eens winnen. Het verraste door met 0-3 te winnen op het veld van Club NXT. Dat kan u HIER lezen. Na de wedstrijd besloot het bestuur van SK Beveren te reageren met een open brief na de klachten over de slechte sportieve prestaties van de club.

Een deel van de aanhang had een brief gestuurd waarin de slechte sportieve prestaties werden aangekaart. De club is met een deel van de opmerkingen direct aan de slag gegaan. Dit door een grondige analyse te maken van de huidige situatie en hier en daar bij te sturen.

Actie van het bestuur

Op basis van die analyse zijn we vervolgens aan de slag gegaan. Er is de voorbije twee weken keihard en met vereende krachten gewerkt om een aantal zaken bij te sturen, zowel op als naast het veld. De eerste resultaten van deze bijsturingen hebben jullie vandaag kunnen zien in de wedstrijd tegen Club NXT, schrijft de club op hun website.

Transfermercato

Tegelijkertijd werden er ook beloftes gemaakt naar de toekomst toe. Iedereen beseft dat het beter kan, dat het beter moet en iedereen is vastberaden om beter te doen. De club is onder leiding van Sportief Directeur Tom Van den Abbeele en in samenspraak met de staf al volop bezig met het huiswerk voor januari.

SK Beveren is dus van plan om uit te halen op de transfermarkt in januari om zo terug aan te knopen met de top in de Challenger Pro League.