SK Beveren verrast tegen Club NXT en helpt Zulte Waregem een handje

Club NXT ontving SK Beveren en de Challenger Pro League. De beloften van Club Brugge lieten zich verrassen.

Vorig seizoen was SK Beveren lang mee in de running voor de promotie naar de Jupiler Pro League. Uiteindelijk was RWDM sneller op de bal en mochten zij promoveren. SK Beveren was van plan om dit jaar wel mee te strijden voor promotie, maar ze begonnen niet goed aan het seizoen. Hier moest de wedstrijd op Club NXT verandering in brengen.

SK Beveren kwam al snel op voorsprong via Bateau en Geusens. De 0-2 was ook meteen de ruststand en Club NXT moest uit een ander vaatje tappen. Dit liep echter anders af. Want Koyalipou legde de eindstand vast via een strafschop.

Dankzij deze overwinning springt SK Beveren naar de 11de plaats in het klassement. Dit met 9 punten na 9 wedstrijden. Club NXT ziet leider Zulte Waregem nu drie punten uitlopen en staat 4de.