Waarom Hoefkens zich tijdens de rust nog geen zorgen maakte en de "naïviteit" van zijn spelers fantastisch vindt

Carl Hoefkens mag zich ook gerust op de borst kloppen voor de remontada van Standard gisteren. De coach van de Luikenaars wijzigde bij de rust zijn tactisch plan en neutraliseerde zo het gevaar van de Anderlechtse flanken.

Hoefkens analyseerde perfect wat er misliep tijdens de eerste helft. Hazard, Dreyer en Stroeykens kregen veel te veel ruimte omdat zijn aanvallers hoog druk gingen zetten en het middenveld de ruimtes niet meer kon belopen. "Weet je, ik hou ervan dat mijn spelers die naïviteit nog in hun spel hebben", aldus Hoefkens.

"Ze hebben een 'je m'en fous-mentaliteit' en waren niet in zak en as tijdens de rust. Ik zag dat we het nog konden omdraaien, zelfs als het 0-3 was geweest. Ik geloofde er sterk in dat we dan zelfs nog 4-3 konden maken."

Want het kot stond in brand. Sclessin brandde als nooit tevoren en het publiek maakte het voor de tegenstander extra lastig. "Als je dan die 3-2 ziet vallen - op zo'n manier - is dat iets wat je als coach niet vergeet. Nathan op die positie... Die trap... Ik kan jullie zeggen: dat heeft hij op training nog niet al te veel gedaan."