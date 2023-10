'Deze topclub wil gesprekken over transfer opstarten, maar Lukaku wil zelf (nog) niet praten'

Romelu Lukaku heeft zijn topvorm bij AS Roma teruggevonden. De Italiaanse hoofdstedelingen willen de huur van de Rode Duivel zo snel mogelijk omzetten in een definitieve transfer. Enig probleem: twijfel.

En die twijfel is er slechts bij één persoon: Romelu Lukaku zelf. heeft het voetbalplezier dan wel teruggevonden bij AS Roma, maar de aanvaller twijfelt of zijn toekomst op de langere termijn in Rome ligt. Meer zelfs: volgens de Italiaanse media heeft het jeugdproduct van RSC Anderlecht zelf aangegeven dat hij nog niet rond de tafel wil gaan zitten.

Vooreerst is er de onduidelijkheid over het sportieve plan. José Mourinho lijkt volgend seizoen sowieso niet meer aan het Romeinse roer te staan, terwijl ook Lukaku zelf nog steeds hoger mikt dan een Italiaanse subtopper. Roma heeft dan wel nog steeds de naam en faam van een topclub, maar voor de prijzen spelen de hoofdstedelingen al eventjes niet.

Géén toekomst in Londen

Desalniettemin is het Chelsea FC die nog steeds de contractuele papieren van Lukaku in handen heeft. En in Londen heeft Lukaku géén toekomst meer. Newcastle United is geïnteresseerd, maar ook zo’n avontuur draagt de voorkeur van Big Rom niet weg. Al zullen er de komende maanden wellicht andere clubs opduiken als de aanvaller op deze manier blijft presteren.