Bjorn Meijer reageert na zwakkere prestaties van Club Brugge: "Dan zouden we niet in deze positie staan"

Club Brugge werkt morgen zijn derde wedstrijd af in de Conference League. Ze zullen afreizen naar het Zwitserse Lugano.

Linksachter Bjorn Meijer kampte aan het begin van dit seizoen met een blessure. Hij is nu terug fit, en klaar om te spelen. Hij zag van dichtbij ook hoe Club Brugge wat wegzakt in de competitie.

"Het is lastig om dat te zien als je zelf niets kan doen, maar ik zag ook dat het soms gewoon niet meezat. Dat maakt het nog frustrerender. Hopelijk slaan we nu de goeie weg in. We hebben genoeg kansen, maar we moeten ze afmaken. Als we ze allemaal zouden afmaken, zouden we niet in deze positie staan", vertelde hij volgens Sporza.

Volgens Bjorn Meijer is er helemaal geen reden tot paniek bij blauw-zwart. "We trainen hard en goed. Het is jammer dat het er vaak niet uitkomt in de matchen, maar als we zo blijven werken, komt het wel goed. Aan onze werkmentaliteit ligt het niet. Iedereen staat met dezelfde wil op het veld."