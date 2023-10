Team uit Bundesliga aast weer op Zeno Debast

Zeno Debast was deze zomer dicht bij een vertrek bij Anderlecht. De jonge verdediger zou binnenkort kunnen kiezen voor een uitdaging in het buitenland.

Volgens Het Laatste Nieuws is Eintracht Frankfurt nog steeds geïnteresseerd in de 20-jarige Zeno Debast. De krant meldt dat er al een principeakkoord was bereikt met Debast en zijn entourage voor een transfer deze zomer, maar dat Anderlecht niet tevreden was met het bod van 7 miljoen euro dat de Duitse club bood.

Frankfurt zou Debast komende zomer willen aantrekken. De kans op een zomerse overstap is erg klein. De Rode Duivel wilde deze zomer naar Frankfurt, maar alleen als Anderlecht akkoord ging.

De Duitse club had €7 miljoen geboden, een bedrag dat kon oplopen tot €10 miljoen met eventuele bonussen. RSCA van zijn kant vroeg minstens €15 miljoen.

Het Laatste Nieuws meldt dat er "geen haast" is voor Debast, die nog tot 2025 onder contract staat bij Anderlecht en zou kunnen afwachten of er meer aantrekkelijke aanbiedingen komen.