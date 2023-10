José Mourinho reageert op 'idioten': "Vooral erg van mensen uit voetbalwereld"

José Mourinho werd in het slot van de match tegen Monza bestraft met een rode kaart. Volgens velen deed hij dat opzettelijk.

José Mourinho won zondag met 1-0 van Monza, maar in de blessuretijd werd de trainer van AS Roma weggestuurd met een rode kaart.

De trainer maakte een huilgebaar naar de bank van Monza. Op sociale media was meteen te horen dat hij de rode kaart, die hem een schorsing van één match opleverde, opzettelijk gepakt heeft.

AS Roma speelt komend weekend immers op bezoek bij Inter Milan, de ex-ploeg van Mourinho en ook Romelu Lukaku die zich aan een warm welkom mag verwachten.

“Veel idioten hebben dingen gezegd die alleen een idioot kan zeggen”, zei Mourinho bij Sky Sport over deze complottheorieën aan zijn adres. Ook enkele analisten gingen in het verhaal mee.

“Maar het is nóg idioter dat mensen uit de voetbalwereld dat beweren. Ik ben de trainer van AS Roma, natuurlijk wil ik bij mijn team zijn. Helaas is er gebeurd wat er is gebeurd. Waar ik spijt van heb, is dat ik niet bij mijn spelers kan zijn komend weekend. Ik weet niet of de rode kaart verdiend was.”