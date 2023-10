Als Deila evenwicht zoekt moet hij ingrijpen en deze man rehabiliteren: momenteel te weinig 'no sweat, no glory'

De positie van Ronny Deila begint wankel te worden na de recente resultaten. Het bestuur geeft hem wel nog respijt, maar wil ook dat hij tactisch ingrijpt. Ook de veldbezetting - die als te naïef omschreven wordt - moet veranderd worden. Of hij dat ook zal doen, is maar de vraag.

Deila heeft duidelijke keuzes gemaakt. Wie daar sinds het begin van het seizoen niet bij zit, heeft ook geen of amper kansen meer gekregen. Denk maar aan Boyata, Nielsen, Odoi en Balanta. En laat het nu die laatste zijn die hij eigenlijk nodig heeft.

Balanta blijft op zijn plaats

Balanta viel 26 minuten in tegen Genk en toonde daarin wat hij kan bijbrengen: kracht, recuperatievermogen én vooral: evenwicht. De Colombiaan weet waar hij moet lopen: pal voor de verdediging. En hij gaat ook niet op avontuur. De match na Genk kreeg Balanta 45 minuten tegen STVV (1-1) om daarna weer naar de tribune te verdwijnen.

Deila heeft het niet voor de verdedigende middenvelder. Wel voor jongens als Onyedika en Vetlesen, die zich ook in het aanvallende gedeelte van het veld laten gelden. Maar ligt daar niet het grootste probleem van blauw-zwart? Veel te veel spelers zijn bezig met aanvallen, maar veel te weinig puur met verdedigen.

Vetlesen heeft een rol wat hoger op het veld en Onyedika is ook geen pure verdedigende middenvelder. Daardoor laat hij zijn verdedigers soms wat in de steek. In dit Club Brugge is het evenwicht momenteel zoek. Met twee heel aanvallende flankverdedigers, een Spileers die ook mee oprukt en middenvelders die geen goede afspraken maken.

Warriors nodig

Bij Balanta kan je van twee dingen aan: hij gaat niet uit positie lopen én hij gaat de strijd aan. Dat is wat Club momenteel mist. Maar ziet Deila het ook zo? De Noor is niet geneigd zijn filosofie op te geven. Hij wil met Club héél dominant spelen op de helft van de tegenstander.

Maar dat betekent ook dat in principe Mechele en Spileers heel hoog moeten gaan staan om de ruimtes klein te houden. Dat is niet de sterkte van het duo, die telkens achteruit moeten lopen als de tegenstander uitbreekt langs de flanken, waar De Cuyper en Buchanan veel ruimte in hun rug laten.

En als Balanta niet in aanmerking komt (het was het bestuur dat hem terug naar de A-kern haalde), is Casper Nielsen misschien wel een oplossing. De 29-jarige Deen is ook 'een warrior', maar verzamelde dit seizoen nog maar 321 minuten onder Deila.

Ook hij kan die duelkracht erin pompen. Want laten we eerlijk zijn: dit Club heeft iemand nodig die 'no sweat, no glory' belichaamt. Club is misschien wel iets te veel afgeweken van zijn motto met al die goeie voetballers, maar te weinig 'warriors'.