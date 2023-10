Everton moét Rode Duivel verkopen om financiële putten te vullen: 'Deze drie topclubs staan in de rij om Onana binnen te halen'

Amadou Onana is aan zijn laatste weken bezig in het shirt van Everton FC. De financiële problemen van de Engelsen zorgen ervoor dat de Rode Duivel deze winter zal verkocht worden.

De financiële problemen van Everton FC zijn al eventjes geen geheim meer. 777 Partners wil The Toffees toevoegen aan hun portefeuille, maar ook de Amerikaanse investeringsgroep krijgt geen groen licht.



Daarbovenop riskeert Everton een puntenaftrek van twaalf punten voor het niet-naleven van de Financial Fair Play-regelgeving. Met andere woorden: de tering moet naar de financiële nering gezet worden.





Volgens de Engelse media moet Amadou Onana geld in het laatje brengen. De marktwaarde van de Rode Duivel wordt door Transfermarkt op vijftig miljoen euro geschat. Bovendien is er concrete interesse in de middenvelder.

Interesse van topclubs



Tottenham Hotspur, Liverpool FC en Newcastle United willen de gesprekken met Everton opstarten. Ook Onana staat open voor een nieuwe stap in zijn carrière. Lees: de middenvelder heeft géén zin in degradatievoetbal.