Burgemeester verbiedt bekerwedstrijd van volgende week

Volgende week worden de zestiende finales van de Croky Cup afgewerkt. Er is last minute nog een wijziging doorgevoerd.

In het midden van de herfstvakantie, rond de feestdag van Allerheiligen, worden de zestiende finales van de Beker van België afgewerkt. Met één van de wedstrijden is last minute echter nog een probleem opgedoken.

Om veiligheidsredenen heeft de burgemeester van Charleroi beslist dat de Croky Cup-wedstrijd van de zestiende finales tegen RWDM niet in het stadion van Olympic Charleroi kan worden afgewerkt. Daarom gaat deze match met aftrap om 20 uur op woensdag 1 november door in het Edmond Machtensstadion, zo laat de Pro League weten.

De risicowedstrijd tussen Olympic Charleroi en RWDM kan volgens de stad Charleroi niet in veilige omstandigheden georganiseerd worden in het Stade de la Neuville. Daarop besliste de burgemeester om die match te verbieden.

De Croky Cup-wedstrijd gaat daarom door op het veld van RWDM in het Edmond Machtensstadion van Sint-Jans-Molenbeek. De datum en het aftrapuur wijzigen niet.