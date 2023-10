Gentse middenvelder opent zijn rekening in zeer moeilijke persoonlijke situatie en laat emoties vrije loop: "Denk er elke dag aan"

Omri Gandelman opende de score voor KAA Gent tegen het IJslandse Breidablik. Hij liet meteen zijn emoties de vrije loop en prevelde een gebedje. De situatie in zijn thuisland raakt hem uiteraard, al vindt hij in voetbal een uitlaatklep.

Omri Gandelman opende de score voor KAA Gent tegen Breidablik en liet daarna meteen zijn emoties de vrije loop. De oorlogssituatie in zijn thuisland Israël heeft er dan ook op ingehakt. Bij een aanslag door Hamas stierven een paar vrienden van Gandelman.

"Maar iedereen kent wel iemand die ondertussen getroffen is door het conflict", is de middenvelder duidelijk na de wedstrijd tegen het IJslandse Breidablik. "Ik denk er elke seconde aan, het is een heel moeilijke situatie."

"Ik speel voor mezelf en voor het team, maar ook voor mijn familie en voor mijn land. Iedereen beleeft moeilijke momenten momenteel. Ik denk er echt vaak aan. Ik sprak een gebedje uit na mijn doelpunt, inderdaad. De mensen zitten in mijn hart."

In voetbal vindt Gandelman wel enigszins troost: "Uiteindeljk ben ik een professional. Maar ik sta graag op het veld bij deze club. Iedereen vangt me echt goed op en is er voor me. God heeft me het mooist mogelijke beroep gegeven, daar moet ik van profiteren."