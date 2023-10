KV Mechelen-coach Steven Defour voert de druk op voor duel met Cercle Brugge en komt met slecht nieuws uit ziekenboeg

KV Mechelen neemt het zaterdag op tegen Cercle Brugge. Malinwa gaat na de 4-0 pandoering in Genk op zoek naar punten tegen de nummer vier in de stand.

Steven Defour gaf vrijdag een persconferentie. Hij kwam met slecht en goed nieuws uit de ziekenboeg. "Schoofs heeft een paar weken geleden een trap gekregen en na de match in Genk is de last erger geworden (quadriceps n.v.d.r). Hij is twijfelachtig. Konaté heeft aangesloten op training en het moet met de medische staf nog bekeken worden of hij kan spelen of niet."

Defour looft ook de tegenstander en het spel dat coach Miron Muslic brengt met zijn ploeg. "Cercle doet het supergoed met zijn principes: veel intensiteit, veel tweede ballen. En vooraan heeft het met Denkey en Gboho twee individuele talenten die het verschil kunnen maken. Die speelwijze is niets voor ons, wij hebben daar de spelers niet voor. En het is ook niet waar wij hier de laatste jaren mee bezig zijn geweest."

De oefenmeester van KV Mechelen voert de druk ook nog wat op. "Je voelt dat er wat druk op zit, ik leg mezelf die druk ook op. Het is een belangrijke wedstrijd, maar er volgen nog veel belangrijke wedstrijden. Dat ons spel apatisch oogt? Ja, na de 1-0 tegen Genk was er weinig reactie. We krijgen dan wel wat kansen om een goal te maken, maar na de 3-0 was er opnieuw geen reactie van de ploeg. Dat kan niet."

De mentaliteit van zijn ploeg vindt hij nog niet altijd top. "Je mag de hoofden niet laten hangen, of je nu 1-0 of 3-0 achter staat. Je moet de lat hoog leggen en niet enkel op voetballend vlak. We moeten onze mouwen opstropen als het voetballend niet lukt. We doen dat af en toe, maar dat moet standaard worden. Dat moet niet enkel thuis tegen Antwerp bijvoorbeeld, maar ook pakweg op Genk, op RWDM..."