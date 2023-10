🎥 Harry Kane tovert in een wedstrijd met drie rode kaarten en acht doelpunten

Bayern München kende een moeilijk begin, maar ontbond dan zijn duivels. Harry Kane maakte één van de mooiste doelpunten van zijn carrière.

De thuisploeg kende een ruwe start. Slechts 4 minuten in de wedstrijd ontving Joshua Kimmich zijn allereerste directe rode kaart in zijn carrière, waardoor Bayern met tien man verder moest. Maar opmerkelijk genoeg zagen twee bezoekende spelers, Klaus Gjasula en Matej Maglica, in de 21e en 41e minuut ook rood.

Zo werden voor de allereerste keer ooit in de Bundesliga drie spelers uitgesloten in één helft. Het begin van een legendarische avond.

Na de rust schakelde Bayern in een hogere versnelling. Dankzij twee treffers van Harry Kane, twee van Leroy Sané, twee van Jamal Musiala en één van Thomas Müller veranderde de stand van 0-0 in de 51e minuut naar 7-0 in de 76e minuut. Zeven doelpunten in slechts 25 minuten.

Vooral de tweede goal van Kane was buitengewoon. De Engelsman versloeg doelman Marcel Schuhen met een schot van achter de middellijn. Kane completeerde uiteindelijk zijn hattrick in de slotfase: eindstand 8-0.